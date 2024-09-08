Время расплаты: ВСУ потерпели поражение под Гирьей в Курской области

Скриншот видео Штаты явно понимают, что Зеленский делает ставку на пиар, сжигая впустую миллиарды долларов, а им нужны реальные результаты на поле боя, которых при всех стараниях и помощи Запада, Киев явно не в состоянии продемонстрировать.
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