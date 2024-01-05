Позитив для опт...
ГлавнаяБлогФото и видео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Позитив для оптимистов

3 496 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Леонид -
    Возмездие за Белгород только одно: банковская. Ну и плюс к ней посольства англии. европы и Америки в киевеОперация «Возмезд...
  • Владимир Ильин
    Почему-то вспомнилась фраза из анекдота про слона в зоопарке – "Съест-то он съест, да кто ж ему даст"?Почему Путин буде...
  • Яна
    Китай давно интегрирован в американскую и европейскую экономики. Последствия такой интеграции и разрыва известны. Поэ...AT: в случае войн...

Почему Путин будет брать всю Украину

Почему Путин будет брать всю Украину

  За последние десять лет мне посчастливилось сформировать круг общения из глубоких и мыслящих людей.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ТЮ
Татьяна Юрьева
Свернуть башку всем предателям/ коррупционерам и очистить страну от полчищ мигрантов, тогда народ еще сильнее сплотится и победит! Президенту здоровья и выдержки!
Ответить
14 час.
Сергей Овчинников
Украину всю брать не надо. Кот несёт чушь, как обычный блогер. Давно уже не вызывает доверия. Такой же пиз...бол, как Сладков. Им бы прокукарекать первым, а там. как кривая вывезет. Если мы возьмём всю Украину, то и долги перед Западом за эту недострану лягут на Росси. Это, как с наследством, наследуешь не только имущество, но и долги наследодателя. Лучший вариант - поделить. Венграм отдать Закарпатье, полякам львовщину, себе всё, что ранее принадлежало России, а остальное оставить миниУкраине. А лучше предложить евреям переселиться на эти земли, подальше от арабов. Соответственно все долги пропадут, евреи сговорятся. И будет всем счастье!
Ответить
13 час.
Владимир Ильин
Почему-то вспомнилась фраза из анекдота про слона в зоопарке – &quot;Съест-то он съест, да кто ж ему даст&quot;?
Ответить
6 час.

Картина дня

наверх