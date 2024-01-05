За последние десять лет мне посчастливилось сформировать круг общения из глубоких и мыслящих людей.
Почему Путин будет брать всю Украину
Комментарии
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ТЮ
Татьяна Юрьева
Свернуть башку всем предателям/ коррупционерам и очистить страну от полчищ мигрантов, тогда народ еще сильнее сплотится и победит! Президенту здоровья и выдержки!
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14 час.
Сергей Овчинников
Украину всю брать не надо. Кот несёт чушь, как обычный блогер. Давно уже не вызывает доверия. Такой же пиз...бол, как Сладков. Им бы прокукарекать первым, а там. как кривая вывезет. Если мы возьмём всю Украину, то и долги перед Западом за эту недострану лягут на Росси. Это, как с наследством, наследуешь не только имущество, но и долги наследодателя. Лучший вариант - поделить. Венграм отдать Закарпатье, полякам львовщину, себе всё, что ранее принадлежало России, а остальное оставить миниУкраине. А лучше предложить евреям переселиться на эти земли, подальше от арабов. Соответственно все долги пропадут, евреи сговорятся. И будет всем счастье!
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13 час.
Владимир Ильин
Почему-то вспомнилась фраза из анекдота про слона в зоопарке – "Съест-то он съест, да кто ж ему даст"?
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6 час.
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