Почему Путин будет брать всю Украину

Сергей Овчинников

Украину всю брать не надо. Кот несёт чушь, как обычный блогер. Давно уже не вызывает доверия. Такой же пиз...бол, как Сладков. Им бы прокукарекать первым, а там. как кривая вывезет. Если мы возьмём всю Украину, то и долги перед Западом за эту недострану лягут на Росси. Это, как с наследством, наследуешь не только имущество, но и долги наследодателя. Лучший вариант - поделить. Венграм отдать Закарпатье, полякам львовщину, себе всё, что ранее принадлежало России, а остальное оставить миниУкраине. А лучше предложить евреям переселиться на эти земли, подальше от арабов. Соответственно все долги пропадут, евреи сговорятся. И будет всем счастье!