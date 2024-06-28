Саган Тосу – Касива Рейсол где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры Чемпионат Японии 30 июня

В воскресенье, 30 июня, сыграют Саган Тосу и Касива Рейсол в рамках Чемпионата Японии по футболу. Фрибет 3 000₽ для ставки на этот матч Игра пройдет на стадионе Ekimae Real Estate Встречу будут в прямом эфире показывать зарубежные каналы, доступные в IP-TV сервисах, сайты букмекерских контор и паблики ВК.