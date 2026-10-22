В правящей коалиции Германии обозначились разногласия вокруг налоговой политики. Канцлер Фридрих Мерц и премьер-министры федеральных земель выступили за снижение налога на электроэнергию для всех потребителей, тогда как министр финансов Ларс Клингбайль занял противоположную позицию.