Максимальный размер материнского капитала увеличился до 912,2 тысячи рублей

С 1 февраля 2025 года Отделение Социального фонда России по Свердловской области проиндексировало размер материнского капитала на 9,5% с учетом уровня фактической инфляции, сообщили в пресс-службе ведомства.
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