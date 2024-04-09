Рональд Стейн: Мировые элиты стремятся набить кошельки, настаивая на отказе от нефти

Сырая нефть является основой нашего материалистического общества, поскольку она является основой всех продуктов и топлива, необходимых 8 миллиардам людей на этой планете, из которых только 1 миллиард существовал менее 200 лет назад.
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