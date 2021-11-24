Генсек ОДКБ: Никто и никогда не останется один на один со своей бедой

Если в отношении любого из государств–членов ОДКБ будет совершена агрессия, военный компонент Организации должен быть готов к ее отражению», – заявил Станислав ЗасьКак заявил недавно Генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Станислав Зась, несмотря на то, что трехсторонние договоренности Армении, Азербайджана и России, достигнутые 9 ноября 2020 года, позволили прекратить кровопролитие в Нагорном Карабахе, напряженность на линии соприкосновения армянской и азербайджанской сторон сохраняется, несмотря на предпринимаемые шаги.