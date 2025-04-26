☠ Möscow Rock Crüe (Mötley Crüe+Rock Hits) ☠

Tonight! Впервые за 18 лет Moscow Rock City исполнят целую программу боевиков Mötley Crüe, охватывающую золотую декаду этой лосанджелесской легенды с 1981 по 1991 годы! ☠Во втором акте – сборный сет классики стиля хард-н-хэви: Kiss, Twisted Sister, Black Sabbath, BIlly Idol, Scorpions, Motörhead, Iron Maiden, Judas Priest, Manowar, Ozzy Osbourne, WASP, AC/DC!Клуб Тон71 между Бауманской и Электрозаводской.