06.12.24==Зачем США провоцирует Китай на драку

Последний герой Создание антикитайского военного альянса AUKUS между Великобританией, Австралией и США означает, что в Лондоне и Вашингтоне похоже перестают доверять политическим лидерам континентальной Европы.
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