От запретов к понятным правилам: в ТПП РФ обсудили применение ИИ в образовании

Представители российских вузов, технологических компаний и профессиональных объединений представили практические кейсы внедрения искусственного интеллекта и обсудили, как сохранить качество образования, критическое мышление студентов и контроль преподавателя.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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