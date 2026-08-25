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Регионы России

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От запретов к понятным правилам: в ТПП РФ обсудили применение ИИ в образовании

От запретов к понятным правилам: в ТПП РФ обсудили применение ИИ в образовании

Представители российских вузов, технологических компаний и профессиональных объединений представили практические кейсы внедрения искусственного интеллекта и обсудили, как сохранить качество образования, критическое мышление студентов и контроль преподавателя.

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