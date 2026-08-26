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Татар-информ

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Азат Кадыров встретился с автором победившего на «ФормАРТе» мурала

Азат Кадыров встретился с автором победившего на «ФормАРТе» мурала

Фото: пресс-служба Министерства по делам молодежи РТ Министр по делам молодежи Татарстана Азат Кадыров встретился с художником Александром Поповым, победившим в VII сезоне фестиваля уличного искусства ПФО «ФормАРТ».

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