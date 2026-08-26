Азат Кадыров встретился с автором победившего на «ФормАРТе» мурала

Фото: пресс-служба Министерства по делам молодежи РТ Министр по делам молодежи Татарстана Азат Кадыров встретился с художником Александром Поповым, победившим в VII сезоне фестиваля уличного искусства ПФО «ФормАРТ».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии