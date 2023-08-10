Обсуждение для мужиков. Женщинам не входить

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А самому не скучно будет: мужик? Собрать инфу,конечно не мешает,но то только в том случае если ты собрался жениться.1) меркантильность.Для меня было бы достаточна попытка женщины предложить самой оплатить за себя,без предложения с моей стороны. По этому жесту доброй воли,я увижу ее отношение ко мне,потому как даже предложение оплатить может выглядеть по разному. Более того,скромную и воспитанную девушку видно за версту,потому как она разговаривает с официантом,как держится в ресторане,что заказывает,как ест. Но надо понимать,что это в равной степени и к тебе относится. Поэтому подобная проверка на " меркантильность': так себе. Да и у девчонки просто тупо не может быть денег.😜 Девчонки между собой тоже обсуждают,хвастаются тем,что ее куда- то пригласили,проявили интерес,поэтому многие входят в отношения с головой. Оплата за нее является именно этим интересом и ни чем более. Для девушки это очень важно,дело не в деньгах. Опять же статус и возраст пары играет роль. Короче есть много если... Но уж точно не оплата в ресторане,как проверочный критерий.Если девушка не может указать расположение Болгарии или приедет на метрЕ,для меня это показатель,потому как хотелось бы узнать,как она умудрилась пройти такую школу жизни,что бы лепить подобное.Кстати,наивность девушки,не самая худшая черта,по мне даже милая.Хотелось бы подробнее,а точнее конкретнее,что автор имел под словами: адекватные поступки по жизни,потому как на это может и всей жизни не хватить)). Бессмысленные покупки, я бы тоже не отнес к глупости: это скорее мило,тем более,если ты контролируешь траты и кошелек у тебя. По мне,когда идёшь в магазин со списком,это скучно!😜 Гордость/ покорность. Потребовать минет! В смысле потребовать??? Мне казалось ласки подобного рода нужно не требовать,а они доставляются по обоюдному желанию партнеров. А чего минет,давай уж сразу анальный секс или BDSM отношения,заодно и креативность с развратом проверишь. Когда девушка говорит парню,что он у нее второй,то хочется уже парню задать вопрос: а какую он цифру хочет услышать? Судя потому,что на третьем свидании автор требует минет,то и девушка у него далеко не десятая.Автор,как- то халатно отнесся к слову гордость, а по мне в отношениях,это одно из главных качеств. И вот тут важно не перепутать с гордыней и самовлюбленностью.