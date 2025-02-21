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Трампу пришлось заменить вековой стол после выходки сына Маска

Трампу пришлось заменить вековой стол после выходки сына Маска

Президент Дональд Трамп приказал убрать из Овального кабинета на реконструкцию знаменитый стол Resolute после того, как на прошлой неделе в прямом эфире 4-летний сын Илона Маска, Икс, вытер об него козюли.

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