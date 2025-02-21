Трампу пришлось заменить вековой стол после выходки сына Маска

Президент Дональд Трамп приказал убрать из Овального кабинета на реконструкцию знаменитый стол Resolute после того, как на прошлой неделе в прямом эфире 4-летний сын Илона Маска, Икс, вытер об него козюли.
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