Лидеры ЕС и НАТО планируют обсудить отправку миротворческих войск на Украину © AP Photo / Evgeniy Maloletka Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ИноСМИ Зеленский, лидеры ЕС и НАТО планируют обсудить отправку миротворческих сил на Украину, пишет Politico.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- «Абхазия, Россия больше терпеть не станет!» После запрета на ввоз мандаринов абхазский депутат сделал заявление
- Убиты американцы: «Последнее» предупреждение Лаврова – суда НАТО уже на дне Чёрного моря
- «Допрыгались, гаденыши?» Оверхенд от Белоусова: ВС РФ раскрошили авиацию ВСУ перед вылетом на Курщину
Свежие комментарии