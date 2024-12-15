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Politico: лидеры ЕС и НАТО обсудят отправку миротворческих сил на Украину

Politico: лидеры ЕС и НАТО обсудят отправку миротворческих сил на Украину

Лидеры ЕС и НАТО планируют обсудить отправку миротворческих войск на Украину © AP Photo / Evgeniy Maloletka Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ИноСМИ Зеленский, лидеры ЕС и НАТО планируют обсудить отправку миротворческих сил на Украину, пишет Politico.

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