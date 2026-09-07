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Неординарные газовые новости

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Дешевле не будет. Европа сдалась и начала закупать газ по любой цене

Дешевле не будет. Европа сдалась и начала закупать газ по любой цене

Ставка на терпение не сыграла Все лето европейские трейдеры действовали по вполне рациональной логике, ждать снижения цены и закупать газ ближе к осени, когда котировки традиционно опускаются после пикового спроса на кондиционирование.

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