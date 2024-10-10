Зеленский назвал первый пункт своего плана по Украине

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. На саммите "Украина – Юго-Восточная Европа" Владимир Зеленский назвал первым пунктом своего "плана победы" приглашение Украины в Североатлантический альянс, сообщает "Страна.
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