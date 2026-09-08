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Происшествия

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В Свердловской области открыта мемориальная доска в память о сотрудниках, погибших при исполнении служебного долга

В Свердловской области открыта мемориальная доска в память о сотрудниках, погибших при исполнении служебного долга

В Свердловской области в Белоярском районе состоялось торжественное мероприятие, посвященное открытию мемориальной доски трем сотрудникам органов внутренних дел, погибшим при выполнении служебных задач.

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