Прилетит из Таиланда? Вирусолог оценил риск появления нового варианта COVID-19 в России

Специалист отметил, что международные поездки способствуют распространению инфекций между странами, однако завоз вируса не означает начало новой волны.
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