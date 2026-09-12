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Пятый канал

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Прилетит из Таиланда? Вирусолог оценил риск появления нового варианта COVID-19 в России

Прилетит из Таиланда? Вирусолог оценил риск появления нового варианта COVID-19 в России

Специалист отметил, что международные поездки способствуют распространению инфекций между странами, однако завоз вируса не означает начало новой волны.

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