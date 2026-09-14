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Новости Брянска

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Ковальчук раскрыл детали защиты брянского приграничья от атак ВСУ

Ковальчук раскрыл детали защиты брянского приграничья от атак ВСУ

В Брянской области выстроена система оповещения жителей о ракетных обстрелах и атаках дронов, военные обозначают опасные участки дорог и рекомендуют водителям выбирать объездные маршруты.

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