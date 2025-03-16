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Патриарх Кирилл посетит отпевание своего духовника схиархимандрита Илия

Патриарх Кирилл посетит отпевание своего духовника схиархимандрита Илия

В Оптиной пустыни пройдет отпевание схиархимандрита Илия, духовника Патриарха Кирилла. Ожидается визит Патриарха Московского и всея Руси на церемонию прощания с известным старцем и духовным наставником братии, который скончался 16 марта.

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