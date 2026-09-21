Захарова заявила о попытках Запада контролировать медиасферу других стран

Запад пытается контролировать медиасферу не только у себя, но и за пределами своих государств. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на форуме, посвященном 65-летию ОАНА.
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