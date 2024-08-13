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Закон, порядок, государство

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На Кубани руководители коммерческой фирмы предстанут перед судом за мошенничество

Следственной частью СУ УМВД России по городу Краснодару завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении двоих жителей Санкт-Петербурга по признакам преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество».

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