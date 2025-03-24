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Появились подробности о нападении стаи собак на подростков в Краснодарском крае

Появились подробности о нападении стаи собак на подростков в Краснодарском крае

Появились подробности о нападении стаи собак на подростков в Краснодарском краеСтало известно, что парни, которых покусали собаки в Усть-Лабинске на Кубани, приехали на соревнования по мотокроссу из Ивановской области.

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