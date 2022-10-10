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Во Львове произошли взрывы на объекте критической инфраструктуры

Во Львове произошли взрывы на объекте критической инфраструктуры

Мэр Львова Андрей Садовой заявил, что в городе зафиксировали взрыв на объекте важной инфраструктуры. Соответствующее сообщение градоначальник опубликовал в своем Telegram-канале «Зафиксирован взрыв на объекте критической инфраструктуры во Львове.

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