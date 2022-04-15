На территории обслуживания Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Твой выбор»

На территории обслуживания Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Твой выбор»

Акция направлена на нейтрализацию попыток вовлечения несовершеннолетних в деструктивную, в том числе экстремистскую, деятельность и незаконные массовые акции, а также на противодействие проникновению  в подростковую среду информации, пропагандирующей суицидальное поведение и насилие в образовательных организациях.

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