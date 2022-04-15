На территории обслуживания Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Твой выбор»

Акция направлена на нейтрализацию попыток вовлечения несовершеннолетних в деструктивную, в том числе экстремистскую, деятельность и незаконные массовые акции, а также на противодействие проникновению в подростковую среду информации, пропагандирующей суицидальное поведение и насилие в образовательных организациях.
Популярные статьи
- Вручены государственные награды военнослужащим ЗВО, проявившим мужество при освобождении н.п. Каменка Харьковской области
- Трое малолетних детей сломали плиты монумента жителям Партизанска, погибшим в годы ВОВ
- Народный фронт организует доставку в Донецкую и Луганскую народные республики семян овощей для передачи фермерам и жителям Донбасса, проживающим в частных домах
Свежие комментарии