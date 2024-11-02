Иллюстратор Lydia Magonova

Лидия училась в Институте графики и искусства книги имени В. А. Фаворского. Работает над оформлением и иллюстрированием книг, с восточной культурой России ее связывает создание иллюстраций к произведениям Григория Федосеева и Станислава Гольдфарба.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии