Истребитель F-16 сбил БПЛА в Румынии, сообщил румынский президент Никушор Дан. «Сегодня утром, около 11:00, румынский пилот на истребителе F-16 сбил беспилотник, вторгшийся в воздушное пространство нашей страны.
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