Аэропорт Казани временно не принимает и не отправляет рейсы, сообщили в Росавиации. Там заверили, что экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропорта делают все необходимое для обеспечения безопасности полетов.
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