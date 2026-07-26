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Овчинский: новые цифровые требования при согласовании АГР применены более чем в 100 проектах

Овчинский: новые цифровые требования при согласовании АГР применены более чем в 100 проектах

В Москве подвели итоги первого полугодия 2026 года по внедрению технологий информационного моделирования (ТИМ) в процедуру согласования архитектурно-градостроительных решений (АГР), в рамках которых более 40 организаций успешно применили новые требования к цифровым моделям в формате IFC на 100 объектах.

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