Овчинский: новые цифровые требования при согласовании АГР применены более чем в 100 проектах

В Москве подвели итоги первого полугодия 2026 года по внедрению технологий информационного моделирования (ТИМ) в процедуру согласования архитектурно-градостроительных решений (АГР), в рамках которых более 40 организаций успешно применили новые требования к цифровым моделям в формате IFC на 100 объектах.