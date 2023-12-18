Продажи подержанных автомобилей в России начали падать

В ноябре уходящего года россияне приобрели чуть более 458 000 подержанных легковых автомобилей. Объем рынка сократился на 0,5% по отношению к последнему осеннему месяцу 2022-го — это первое (и едва ли последнее) в 2023 году падение продаж на «вторичке».