Ученый заявила о непредсказуемости влияния Эль-Ниньо на климат

Даже мощное проявление Эль-Ниньо, при котором поверхностные воды в экваториальной части Тихого океана нагреваются до аномальных показателей, провоцируя изменение климата, не всегда служит предвестником серьезных последствий для конкретного региона.
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