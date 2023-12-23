Для Len's Island вышло крупное обновление Companions and Languages Студия Flow с гордостью сооб...

Для Len's Island вышло крупное обновление Companions and LanguagesСтудия Flow с гордостью сообщает о выходе обновления Companions and Languages для Len’s Island которое теперь доступно для игры в Steam – как раз к праздникам.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)