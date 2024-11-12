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«Ждем смены власти, и вот там посмотрим». Комментатор Андронов о чемпионствах «Зенита»

«Ждем смены власти, и вот там посмотрим». Комментатор Андронов о чемпионствах «Зенита»

Известный российский комментатор и телеведущий Алексей Андронов, который в прошлом был пресс-атташе сборной России по футболу и бронзовым призером чемпионата России по авторалли, высказался о чемпионствах петербургского «Зенита».

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