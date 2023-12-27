Слуцкий официально назначен главным тренером «Шанхай Шеньхуа»

Леонид Слуцкий после продолжительной паузы в карьере получил работу в Китае. Пресс-служба китайского клуба «Шанхай Шеньху» объявила о назначении на пост главного тренера команды экс-наставника сборной России и ЦСКА Леонида Слуцкого.
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