Контакты России с инопланетными цивилизациями. В 2030 году, планируется установить контакт с прибывшими из глубин Вселенной инопланетянами 8 июня

Владимир Безгрешнов

Приход беззаконника — это дело сатаны. Оно будет проявлено в использовании разнообразных сил, в ложных знамениях и чудесах 2-е послание Фессалоникийцам 2:9 — 2Фес 2:9: https://bible.by/verse/60/2/9/