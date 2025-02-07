Какой шокирующий прогноз на 2025 год дал Путину и России псковский старец, и почему сегодня все вспомнили о Ванге

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Комментарии
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Марат Ахсаров
Восьмой человек, это вроде бы Е.Б.Н. - и что?
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1 д.
АЛ
Александр Лагуткин
Смотря с кого считать. Хотя и эта сволочь изменила много чего.
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1 д.
ч
чак
От Ленина до ВВП одиннадцатый. ЕБН восьмой.
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19 час.
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