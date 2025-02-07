Лила Мосс, Николь Ричи и Мэри Лист посетили вечеринку Saint Laurent

В Нью-Йорке в рамках Недели моды прошёл ивент бренда YSL Beauty. Мероприятие посетили Николь Ричи, дочь Кейт Мосс Лила, блогер Мэри Лист, модель Габриетт, звезда сериала "Кумир" Хари Неф, певица Кеша и другие.
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