Царьград

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Компания Huawei присоединилась к западным санкциям и скоро уйдёт из России

Компания Huawei присоединилась к западным санкциям и скоро уйдёт из России

Китайская фирма перестала поставлять на русский рынок смартфоны.Китайская телекоммуникационная компания Huawei решила поддержать санкции против России и в скором времени может окончательно покинуть рынок нашей страны, передаёт газета "Известия".

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