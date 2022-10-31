Компания Huawei присоединилась к западным санкциям и скоро уйдёт из России

Китайская фирма перестала поставлять на русский рынок смартфоны.Китайская телекоммуникационная компания Huawei решила поддержать санкции против России и в скором времени может окончательно покинуть рынок нашей страны, передаёт газета "Известия".
Китайская фирма перестала поставлять на русский рынок смартфоны.Китайская телекоммуникационная компания Huawei решила поддержать санкции против России и в скором времени может окончательно покинуть рынок нашей страны, передаёт газета "Известия".
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