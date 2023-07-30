Уткин о Неценко и Моссаковском на игре «Ростов» – «Зенит»: «Комментарий – ужасающий, анпрофешнл. Мне ухо режет»

«Комментарий матча – ужасающий. Анпрофешнл, касается обоих голосов», – написал журналист и блогер после матча 2-го тура Мир РПЛ «Ростов» – «Зенит» (1:1), на котором в эфире «Матч ТВ» работали Александр Неценко и Михаил Моссаковский.
Популярные статьи
- «Чествуем единственного и неповторимого». Норвежские биатлонисты выложили фото из душа, пошутив об участии Свенсена в рекламе шампуня
- Роналду был зол после ничьей «Аль-Насра»: размахивал руками и плеснул водой в сторону оператора
- Журавель – Уткину о критике комментаторов «Матч ТВ»: «Смердящий наброс без разговора о профессии приравнивает Васю к обычным метателям говна»
Свежие комментарии