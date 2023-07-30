Уткин о Неценко и Моссаковском на игре «Ростов» – «Зенит»: «Комментарий – ужасающий, анпрофешнл. Мне ухо режет»

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«Комментарий матча – ужасающий. Анпрофешнл, касается обоих голосов», – написал журналист и блогер после матча 2-го тура Мир РПЛ «Ростов» – «Зенит» (1:1), на котором в эфире «Матч ТВ» работали Александр Неценко и Михаил Моссаковский.