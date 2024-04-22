«Подождите, Путин ещё получит Нобелевскую премию мира» – Арестович

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Комментарии
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тимур чагалидзе
Да как на но не называй, все одно- вонища!
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49 мин.
Елена Молодцова
Какой же он все же придурок.
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43 мин.
Владимир Соловьев
НОБЕЛЬ  распорядился своим состоянием так: учредить премию за выдающиеся заслуги в физике, химии, медицине, литературе и за деятельность по укреплению мира. АМЕРИКАНЦЫ ВСЁ ИЗВРАТИЛИ В СВОЮ ПОЛЬЗУ, ТАК ЖЕ, КАК ОНИ ИЗВРАТИЛИ ОЛИМПИЙСКОЕ ДВИЖЕНИЕ! И ФАКТИЧЕСКИЕ РАСПОРЯЖАЮТСЯ ШВЕДСКИМ ФОНДОМ НОБЕЛЯ, КАК СВОИМ!
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24 мин.

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