«Подождите, Путин ещё получит Нобелевскую премию мира» – Арестович

Да как на но не называй, все одно- вонища!

Какой же он все же придурок.

Владимир Соловьев

НОБЕЛЬ распорядился своим состоянием так: учредить премию за выдающиеся заслуги в физике, химии, медицине, литературе и за деятельность по укреплению мира. АМЕРИКАНЦЫ ВСЁ ИЗВРАТИЛИ В СВОЮ ПОЛЬЗУ, ТАК ЖЕ, КАК ОНИ ИЗВРАТИЛИ ОЛИМПИЙСКОЕ ДВИЖЕНИЕ! И ФАКТИЧЕСКИЕ РАСПОРЯЖАЮТСЯ ШВЕДСКИМ ФОНДОМ НОБЕЛЯ, КАК СВОИМ!