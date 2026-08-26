БПЛА «Молния-2» поразили скопления боевиков ВСУ в Днепропетровской области

В Минобороны России заявили, что в ходе воздушной разведки операторы БПЛА группировки «Восток» выявили перемещение живой силы ВСУ между зданиями в населённом пункте Маломихайловка Днепропетровской области, после чего по ним нанесли удары расчёты беспилотников «Молния-2».
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