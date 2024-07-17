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Нижегородец ушёл на СВО, чтобы решить вопрос долгов по алиментам

Нижегородец ушёл на СВО, чтобы решить вопрос долгов по алиментам

По возвращении домой. он погасил все свои долги.Около 342 тысяч рублей долгов были погашены нижегородским участником СВО.

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