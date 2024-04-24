Трагедия в Шилкинском районе: пассажир мотоцикла погиб в ДТП

Ночью 22 апреля в Шилкинском районе водитель мотоцикла, пытаясь скрыться от наряда ДПС, врезался в дорожное ограждение - в результате аварии погиб пассажир, сообщили в УГИБДД России по Забайкальскому краю.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии