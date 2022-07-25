Сотрудниками уголовного розыска в Калуге установлен подозреваемый в мошенничестве, совершенном под предлогом транспортировки груза

Специализированным следственным отделом УМВД России по городу Калуге расследуется уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество, совершенное в крупном размере».
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