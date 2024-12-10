Исследование микроРНК раскрывает эволюцию окраски крыльев бабочек и мотыльков

Чешуекрылые (бабочки и мотыльки) отличаются огромным разнообразием окраски крыльев, и у многих видов встречаются чёрно-белые или тёмные и яркие варианты цвета крыльев, связанные с наличием или отсутствием меланина.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии