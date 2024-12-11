Опубликованы кадры из попавшего под обстрел ВСУ Таганрога

Жители Таганрога рассказали, что слышали около 10 звуков взрывов в городе Telegram-канал SHOT показал кадры из Таганрога Ростовской области, который в ночь на 11 декабря был атакован ракетами Вооруженных сил Украины.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии