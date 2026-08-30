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«Привоз» вратаря прибил «Родину»: «Балтика» на выезде разгромила подопечных Диаса в первом матче без Талалаева!

«Привоз» вратаря прибил «Родину»: «Балтика» на выезде разгромила подопечных Диаса в первом матче без Талалаева!

«Балтика» на выезде разгромила «Родину» в матче 6-го тура чемпионата России - 3:0. Гости поводили первую игру без дисквалифицированного на 4 встречи чемпионата России главного тренера Андрея Талалаева.

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