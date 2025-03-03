Южный РПСО МЧС России - 30 лет на страже безопасности

Южный РПСО МЧС России образован 1 марта 1995 года. На сегодняшний день в его состав входят шесть поисково-спасательных отрядов на территории Южного федерального округа – Адыгейский, Ейский, Краснодарский, Краснослободский, Туапсинский и Крымский.