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Закон, порядок, государство

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Южный РПСО МЧС России - 30 лет на страже безопасности

Южный РПСО МЧС России - 30 лет на страже безопасности

Южный РПСО МЧС России образован 1 марта 1995 года. На сегодняшний день в его состав входят шесть поисково-спасательных отрядов на территории Южного федерального округа – Адыгейский, Ейский, Краснодарский, Краснослободский, Туапсинский и Крымский.

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