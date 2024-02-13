Комитеты астраханской облдумы отчитались за 2023 год

В региональном парламенте прошло расширенное заседание Совета думы с участием Общественной палаты Астраханской области, общественного совета при облдуме, экспертных советов при думских комитетах, общественного молодежного парламента.
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