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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кейонте Джордж повредил колено в игре с «Далласом». В «Юте» ожидают, что он избежал серьезной травмы

В начале третьей четверти 20-летний защитник поскользнулся на паркете, в результате чего растянул связки сустава.

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